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Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

-Toplantının öncesi genel görüntüler -Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması -Toplantı sonrası dağılma görüntüleri Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındıBatman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.

05.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:50
-Toplantının öncesi genel görüntüler
- Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması
-Toplantı sonrası dağılma görüntüleri Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı
Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda Batman Petrolspor'un durumu görüşüldü.
Vali Şahin yaptığı konuşmada, Batman Petrolspor'un içine düştüğü mali ve idari sıkıntılara değindi.
Kulübe destek arayışında olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Başkanın istifasından sonra kulübün sahipsiz olmadığını ve olmayacağını her zaman Batman'ın paydaşlarının kulübe destek çıkacağı yönündeki irade ortaya koyuldu. Biz o iradeyi koordine etmek üzere çalışma yürüttük. Eğer kulüp iyi yönetiliyorsa kulübün hissedarları zaten kulübe sahipseler o zaman buyurun. Bizim buna bir müdahalemiz olmaz ama madem bu kadar bu işi iyi yapıyorlardı neden kritik maçlarda kulübü teknik direktörsüz bırakıp Batman'ı terk ettiler?"
Batman Petrolspor'u hak ettiği yere taşıyacak yönetimin oluşmasını arzu ettiklerini aktaran Şahin, "Batman'ın tüm paydaşları tarafından desteklenen bir yönetim yapısının sağlıklı olacağını düşünüyorum." dedi.
Batman Petrolspor'un sıkıntısı toplantıda ele alındı

Batman Petrolspor, Batman, Güncel

Kaynak: AA


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