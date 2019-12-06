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Batman polisinden trafik denetimi

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında Batman otogar çıkışında trafik denetimi gerçekleştirdi.

06.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:39Batman polisinden trafik denetimi
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında Batman otogar çıkışında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kış ayların kendini göstermesi ile birlikte harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim gerçekleştirdi. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı. Otobüs şoförlerine alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, şoförleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edildi. Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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