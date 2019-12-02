Haberler » Güncel » Batman saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı - Haber

Batman saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı

Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadıTFF 3'üncü Lig takımlarından Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü'nün tesislerinde bir grubun saldırısına uğrayıp, yaralanan teknik direktör Tarık Yurttaş ile yardımcısı Erkan Çakır, maçta takımını yalnız bırakmadı.

02.12.2019 01:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 01:46
Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı
TFF 3'üncü Lig takımlarından Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü'nün tesislerinde bir grubun saldırısına uğrayıp, yaralanan teknik direktör Tarık Yurttaş ile yardımcısı Erkan Çakır, maçta takımını yalnız bırakmadı.
Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü tesislerine cuma günü gelen 12 kişilik grup, ellerindeki demir çubuk ve sopalar ile teknik direktör Tarık Yurttaş, yardımcısı Erkan Çakır ve bir sporcuyu dövdü. Saldırının ardından hastanede tedavi edilen teknik direktör Yurttaş ile yardımcısı Çakır, taburcu edildi. Medical Park Batman Petrolspor, bugün sahasında Gölçükspor'u konuk etti. Yurttaş ve yardımcısı da takımlarını izledi. Burnunda sargı bezi olan Tarık Yurttaş, oyuncularına moral vermek amacıyla maça geldiğini belirterek, Takımımı yalnız bırakmamak için sağlık raporuna rağmen kulübede yerimi aldım. Futbolculara moral vermek için onları yalnız bırakamazdım. Salgınlarla ilgili hukuki süreç başladı dedi.
Öte yandan karşılaşma, konuk takım Gölçükspor'un 2-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Batman saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı

Batman Petrolspor, Erkan Çakır, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:04 Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
02:04 Adıyaman'da sağanak etkili oldu
01:55 Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı
01:54 İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
01:52 Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı
2.12.2019 02:07:22