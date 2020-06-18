BATMAN Sayısal Loto'da 6 milyon büyük ikramiye Batman'a

Sayısal Loto'da 6 milyon büyük ikramiye Batman'aSAYISAL Loto'da dün yapılan çekilişte 6 milyon 40 bin 649 TL'lik büyük ikramiye Batman'a çıktı.

18.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:04
Sayısal Loto'da 6 milyon büyük ikramiye Batman'a
SAYISAL Loto'da dün yapılan çekilişte 6 milyon 40 bin 649 TL'lik büyük ikramiye Batman'a çıktı. Talihli henüz ortaya çıkmazken, Batman'da, büyük ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oldu.
Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 40 bin 649 TL kazandı. Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamada, '1, 3, 13, 41, 42, 47' rakamlarının kazandığı kuponun Batman'da yatırıldığı belirtildi. Talihlinin henüz ortaya çıkmadığı kentte, büyük ikramiyenin kime çıktığı da merak ediliyor.
'İNŞALLAH İHTİYACI OLANA ÇIKMIŞTIR'
Batman Turgut Özal Bulvarı'nda Sayısal Loto bayiliği yapan Murat Demirhan, "Önceki gece Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla bizim bayiden oynandığı bilgisini aldık. Büyük rakamın Batman'a çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır. İkramiye kazanan kişi rakamları kendi yazmış. En azından ihtiyacı olan birine çıkmasını arzu ediyoruz. Bizde günde yaklaşık bin kişi loto oynuyor" dedi. Sayısal Loto oynayan bazı vatandaşlar da, ikramiyenin Batman'a çıkmasına sevindiklerini, kendilerinin de yeni kuponlar oynadığını söyledi. BATMAN Sayısal Loto’da 6 milyon büyük ikramiye Batman’a

Kaynak: DHA

Etiketler: Sayısal Loto, Batman, Güncel, Haber

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