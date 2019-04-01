Batman Seçim Sonuçları: 31 Mart Batman Yerel Seçim Sonuçları

Batman yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Batman'da yerel seçim için kurulan 736 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Batman Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada HDP'den Mehmet Demir ile Ak Parti'den Murat Güneştekin ve Saadet Partisi'nden İlhami Işık yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Batman yerel seçim sonuçları detayları...

BATMAN BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Batman Belediye Başkanlığı için; HDP adına Mehmet Demir, İYİ Parti adına Abdullah Balcı, Ak Parti'den Murat Güneştekin, CHP'den Enver Erdem yarıştılar. 246 bin 596 kayıtlı seçmenden Batman yerel seçimi için 192 bin 52 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediye Başkanı HDP adayı Mehmet Demir oldu. Resmi olmayan verilere göre Batman yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Mehmet Demir HDP 119.840 OY %65,93

Murat Günestekin AK Parti 51.902 OY %28,55

İlhami Işık Saadet Partisi 2.712 OY %1,49

Enver Erdem CHP 2.575 OY %1,42

Abdullah Balcı İyi Parti 1.524 OY %0,84

BATMAN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Batman'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Batman'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Murtaza Karaçanta, CHP adına Naif Alibeyoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 28,34 oy oranı ile Batman Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 25,12 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Nevzat Bozkuş % 25,01 oy oranı ile 3, BDP adayı Yusuf Yıldırım % 19,43 oranı ile 4. sırada yer aldı.