Haberler » Güncel » 'Batman tanıtım günleri' başladı - Haber

"Batman tanıtım günleri" başladı

Batman'ın tarihi ve kültürel potansiyeli ile yöresel ürünleri İstanbul'da tanıtılıyor.

05.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:03
'ın tarihi ve kültürel potansiyeli ile yöresel ürünleri 'da tanıtılıyor.
Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda bu yıl birincisi düzenlenen etkinlikte kurulan üç çadırda, tanıtım faaliyetleri yapılıyor, yöresel lezzetler sunuluyor.
Etkinlikte, tandır ekmeği, Hasankeyf ilçesindeki tarihi ve kültürel yapılar, tiftik keçisi yününden el örme seccadeler, Beşiri ilçesinin el sanatı el örme patikleri, Sason ilçesinin organik bal ve çileği, ceviz ve cevizli sucuk, Kozluk ilçesinin cevizi, kaya tuzu, manda yoğurdu, kara üzüm pekmezi, Gercüş ilçesinin Mazrone üzüm pekmezi, kuru üzümü ve cevizli sucuk ile peynir çeşitleri beğeniye sunuldu.
Batman Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibince de yöreye özgü Ağao, Delilo, Govend, Esmerim, Çaçan ve Çepik oyunları tanıtıldı.
Batman Üniversitesi, Türkiye Petrolleri (TP), Batman Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok kurum ve kuruluş ile firmanın da katıldığı etkinlik 8 Aralık'a kadar devam edecek.

Batman Valiliği, İstanbul, Batman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:53:26