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Batman teslim olan pkk'lı, ailesiyle buluştu

Teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştuHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, Suriye uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.

20.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16
Teslim olan PKK'lı, ailesiyle buluştu
HDP İl Başkanlığı önünde, oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, uyruklu terörist F.M. ile birlikte önceki gün terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.
Batman'da 5 yıl önce PKK'ya katılan Ö.Ç., Suriye uyruklu F.M. ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden etkilenerek, örgütün barınaklarından kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadeleri alınan Ö.Ç. ve F.M. etkin pişmanlık yasasından faydalanmayı talep etti.
Batman Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi tamamlanan Ö.Ç., ailesiyle buluşturuldu.
5 yıl sonra evlatlarına kavuşan anne-baba, duygusal anlar yaşadı. Aile, oğullarıyla uzun süre hasret giderdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
BATMAN,(DHA)-
Batman teslim olan pkk'lı, ailesiyle buluştu

Diyarbakır, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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