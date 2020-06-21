BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyorBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor.

21.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:54
Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor. Günde yaklaşık 1 kilo kekik topladıklarını söyleyen Seve Turan, "Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" dedi.
Gercüş ilçesinde oturan, 3 çocuk sahibi Şeyhmus- Seve Turan çiftinin hayatı, 5 yıl önce geçirdikleri trafik kazasıyla değişti. Geçici işlerde çalışan Şeyhmus Turan, otomobil çarpması sonucu uzun süre evde yatalak kaldı. Bir okulun temizlik işlerinde çalışan Seve Turan da eşine bakmak için işi bırakmak zorunda kaldı. Uzun süre işsiz kalan çift, geçimlerini sağlamak için iş bulamayınca dağlarda kekik toplayıp, satmaya başladı. Turan çifti, günde yaklaşık 1 kilo topladıkları kekikleri kurutup, elekten geçirdikten sonra poşetleyerek, toptancı ve marketlere kilosu 40 TL'den satıyor.
Topladıkları kekikleri 3 gün boyunca kurumaya bıraktıklarını belirten Seve Turan, "Kuruduktan sonra da temizlemeye başlıyorum. Gercüş etrafında bulunan dağlardan topluyoruz. Bu dağlarda kekik çok ama biraz uğraştırıcı ve yorucu bir iş. Makasla veya elle kestikten sonra eve getirip kurutmaya bıraktıktan sonra temizliyoruz. 3 elekten geçiriyorum. Kilosunu da 40 TL'den satıyorum. Ev ihtiyaçları için bunu topluyorum. Bu da bir nevi geçim kaynağımızdır. Günde 1 kilo toplayabiliyoruz. Böreklerde, cacıkta kullanılıyor. Şeker hastası olanlar ise çay gibi demleyip içebiliyorlar. Çoğu hastalıkların ilacıdır" dedi.
Eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatlarının değiştiğini anlatan Turan, "Eşim kaza geçirdi. O zamanlar ben de çalışıyordum. Kazadan sonra eşime bakmak zorundaydım ve işten ayrıldım. Daha sonra da bel fıtığından ameliyat oldum. İyileştikten sonra da çalışmak istedim ama iş bulamadım. Yine de bir iş bulursam çalışırım. Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" diye konuştu. BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gercüş, Güncel, Haber

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