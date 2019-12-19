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Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı

Trafik polisi, eşine ceza yazdıBatman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

19.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:23 Batman trafik polisi, eşine ceza yazdı
Trafik polisi, eşine ceza yazdı
'ın ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.
Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
GERCÜŞ (Batman), (DHA)

Ahmet Eroğlu, Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: DHA

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