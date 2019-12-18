Haberler » Güncel » Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti - Haber

Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yardımcıları ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulundu.

18.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:32Batman Üniversitesi'den Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yardımcıları ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle Gebze Teknik Üniversitesi'ne iş birliği ziyaretinde bulundu.

Rektör Durmuş ve beraberindeki heyet, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve ekibi tarafından karşılandı. Gebze Teknik Üniversitesi ve Batman Üniversitesi arasında 'bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma' kapsamında bu yılın nisan ayında imzalanan iş birliği protokolünün ardından gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim, araştırma ve kamusal faaliyetlerde iş birliğini geliştirmek amacıyla genel ve grup toplantıları yapıldı.

Ziyarette Rektör Durmuş, Rektör Aslan'a Üniversitemiz plaketi ile birlikte bir ebru tablosu takdim etti.

İşbirliği ziyareti hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Durmuş, "Gebze Teknik Üniversitesi ile karşılıklı kurumsal yarar adına eğitim, araştırma ve kamusal faaliyetlerde iş birliğini geliştirmek amacıyla ilkini Batman'da Üniversitemizde, ikincisini ise Kocaeli'nde Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz toplantıların hayırlar getirmesi temenni ediyorum. Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çerçevesinde işbirliğimizi geliştirmek maksadıyla başta mühendislik alanları olmak üzere, bitki biyoteknolojisi, moleküler biyoloji ve genetik, AR-GE, ÜR-GE ve teknoloji transferi konularında çalışmalar yapılacak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş başkanlığındaki Batman Üniversitesi heyetinde, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Engin Tilkat, Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Beşiri Organize Sanayi Bölgesi MYO Müdürü Dr. Öğr. üyesi Hakan Karakaya, Genel Sekreter Adnan Selçuk Erginöz yer aldı. - BATMAN

Batman Üniversitesi, Rektör, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56 flaş - Haber
15:56 Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Haber
15:56 TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'da ABD Senatosunun Ermeni kararını değerlendirdi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:51 Başkan Akın yenilenen Karaağaç yolunu inceledi - Haber
15:51 'Erkeksen atla' demek cezai sorumluluk sebebi olabilir - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:59:39