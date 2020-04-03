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Batman Üniversitesi günlük 1 ton sıvı sabun üretimine başladı

Batman Üniversitesi'nde günlük 1 ton sabun üretiliyor.

03.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:06
Batman Üniversitesi günlük 1 ton sıvı sabun üretimine başladı
Batman Üniversitesi'nde günlük 1 ton sabun üretiliyor.
Koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla sabun ihtiyacının karşılanması için valiliğin desteğiyle Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde oluşturulan ünite üretime başladı.
Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Doktor Öğretim Üyesi Reşit Çakmak, ihtiyaç durumunda günlük sıvı sabun üretimini 2 tona çıkarabileceklerini söyledi.

Koronavirüse karşı ilk etapta üniversitenin birimlerinde ihtiyaç duyulan sıvı sabun ihtiyacının karşılandığını vurgulayan Çakmak, şöyle dedi:
"İlk hedefimiz üniversitemiz ile kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak. Burada günlük bir ton sabun üretme kapasitesine sahibiz. Ünitede ihtiyaç halinde günlük 2 ton dezenfektan da üretebiliriz. Bugüne kadar 5 ton sıvı sabun üretttik. Ürettiğimiz sabunlar üniversitenin bütün birimlerinde kullanılıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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