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Batman Üniversitesi Lise Öğrencilerini Ağırlıyor

Batman Üniversitesi, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen üniversite tanıtım günleri kapsamında kapılarını lise son sınıf öğrencilerine açtı.

06.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:26Batman Üniversitesi Lise Öğrencilerini Ağırlıyor

Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı sonrası yapacakları tercihler öncesi üniversiteyi tanımaları ve gelecek için hedef belirlemelerine kolaylık sağlamak amacıyla üniversite tanıtım gezisi düzenlendi.

Yıl boyunca yapılacak olan çalışmanın ilk etabı kapsamında Mevlana Anadolu Lisesi'nden 75 son sınıf öğrencisi Batı Raman Kampusundaki fakülte ve laboratuvarı gezdi, bölüm yöneticilerinde meslekler hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, öğrencilerle ders işledi.


Batman, Güncel

Kaynak: Bültenler

6.03.2020 18:45:42