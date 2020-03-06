Batman Üniversitesi Lise Öğrencilerini Ağırlıyor

Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavı sonrası yapacakları tercihler öncesi üniversiteyi tanımaları ve gelecek için hedef belirlemelerine kolaylık sağlamak amacıyla üniversite tanıtım gezisi düzenlendi.
Yıl boyunca yapılacak olan çalışmanın ilk etabı kapsamında Batman Mevlana Anadolu Lisesi'nden 75 son sınıf öğrencisi Batı Raman Kampusundaki fakülte ve laboratuvarı gezdi, bölüm yöneticilerinde meslekler hakkında bilgi aldı.
Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, öğrencilerle ders işledi.