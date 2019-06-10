Batman Üniversitesi'nde bayramlaşma

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından mesainin ilk gününde Batı Raman ve Merkez Kampüste düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektörümüz Durmuş, tüm personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Törende konuşan Rektörümüz Durmuş, "Batman Üniversitesi büyüyor. Bugün iki kampüsümüzde hem Batı Raman'da hem de Merkez'de bayramlaştık. Üniversitemizin yetiştirdiği profesörlerde görevlerine başladı. İlk göreve geldiğimizde rektör yardımcısı olabilecek profesörlerimiz çok azdı. Emin adımlarla büyüyoruz.Büyürken de Üniversitemizde huzur ve mutluluk hâkim olsun istiyorum. Biz büyük bir aileyiz, aranızda dargınlar varsa bayram vesilesiyle barışsın. Dünya hayatı kısadır üzmeye ve üzülmeye değmez. Tüm personelimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Törende Rektörümüz Durmuş, personel ile tek tokalaşıp, bayram şekeri ikram etti.

Kaynak: Bültenler