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Batman Üniversitesi'nde Kovid-19 testleri yapılacak

Batman Üniversitesi Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi BÜMER Müdür Yardımcısı Dr.

16.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:33
Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi
BÜMER Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Oğuzhan Özdemir'in açıklaması Batman Üniversitesi'nde Kovid-19 testleri yapılacak
BATMAN (AA) – Batman Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi koronavirüs testi yapılacak.
Küresel salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından bulaşının önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından birçok kentte başlatılan test çalışmaları aralıksız sürüyor.
BÜMER Müdür Yardımcısı Dr. öğretim üyesi Oğuzhan Özdemir, AA muhabirine, laboratuvarda PCR cihazlarının olduğunu, bunun Real-Time PCR cihazıyla destekleyerek koronavirüs testlerinin yapılabileceğini söyledi.
Cihazı satın alınması için çalışma başlattıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Bu cihazın alınması için de rektörlük bünyesinde gerekli işlemler başlatıldı. İhtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığının onayı doğrultusunda yeni tip koronavirüs analizinin BÜMER bünyesinde yapılabilecek. Bu konuda Sağlık Bakanlığına gerekli desteği vermeye hazırız. Analizi ne kadar fazla yapılırsa o kadar fazla sayıda vaka teşhisi sağlanır. Böylece hasta bireyler toplumdan izole edilip hastalığın yayılmasının önüne geçilmiş olur." Batman Üniversitesi’nde Kovid-19 testleri yapılacak

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Batman, Güncel
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