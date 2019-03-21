Batman Üniversitesi'nden 500'e Yakın Öğrenci 'Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'na Katıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dicle Üniversitesi
'nin ev sahipliğinde Batman Üniversitesi
'nin de organizasyonunda yer aldığı "Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı" Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde büyük bir katılımla yapıldı. Organizasyonda yer alan üniversitelerden öğrencilerin yoğun katılım sağladığı kariyer fuarına Batman Üniversitesi'nden 500'e yakın öğrenci katılımı sağladı. Türkiye
'nin farklı bölgelerinde de yapılacak bu etkinlik Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde ise Batman, Bingöl
, Bitlis
Eren, Fırat
, Mardin Artuklu
, Siirt
ve Şırnak
Üniversiteleri'nin katılımıyla Dicle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Güneydoğu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın açılış programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Dış İşleri Bakanlığı Gaziantep
Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre
, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça
, Bingöl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Fırat Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
, Siirt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, vali yardımcıları, il protokolü, bölge müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül yaptığı açılış konuşmasında böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fuarın asıl amacının öğrenciler ile sektör ve firma temsilcilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Gül, "Bu fuarların amacı bir nevi öğrencilere hizmet etmek, dolayısıyla ülkemize hizmet etmektir. Bu fuarda başta mevcut öğrencilerimiz olmak üzere, mezun öğrencilerimiz ve hatta ortaöğretim öğrencileri de farklı sektörler, firmalar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelecek, tanışacak, görüşecek ve bir kariyer basamağı olarak bu fuarı değerlendirecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, organizasyonu himayelerine alarak gençliğe verdiği önemi gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin her yanına imkanları eşit sağlıyoruz. Yeter ki siz değerli öğrenciler de gelin, şirketlerin aradığı yeteneklerin siz olduğunuzu onlara gösterin. Bu ülkede her gencin bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Lütfen siz de kendinize inanın" dedi.
Atay, kariyer fuarlarını, 8 bölgede 87 üniversitenin katılımıyla düzenlediklerini ifade ederek, fuarın bir ayağının da Diyarbakır'da olmasını önemsediklerini, gençlerin geleceğe dair hayallerini geniş tutup, kariyer hedeflerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek, öğrenciler ve firma temsilcileriyle görüştü. Aselsan
, Havelsan
, DHMİ, Çelebi
, THY
, Halkbank, Karavil Grup, Dimer, Mina Galvaniz gibi ülkemizde ve bölgemizde kendi segmentlerinde lider konumda olan yüze yakın kamu ve özel sektörden katılımcının iştirak ettiği fuara öğrencilerin de ilgisi büyük oldu. - BATMAN
Dicle Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Batman, Güncel
Kaynak: İHA