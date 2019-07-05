Batman Üniversitesi, üç yeni bölüme öğrenci alacak

Batman Üniversitesi, 2019 ÖSYM YKS Üniversite Tercih Kılavuzu'nda yer alan üç yeni bölüme öğrenci alacağını açıkladı.

Batman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni açılan Fen- Edebiyat Fakültesi "Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans bölümleri ile Sason MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler önlisans programına ilk defa öğrenci alınacağı açıklandı.

ÖSYM YKS Üniversite Tercih Kılavuzu'nda yer alan bölümlere isteyen adayların tercihte bulunabileceği açıklanırken, aday öğrencilerin alanında uzman akademisyenlerden kaliteli bir öğretim alacağı belirtildi.

Batman Üniversitesi'nin gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ettiği açıklanırken, Batman Üniversitesi'nin kaliteli bir öğretim vererek alanında donanımlı ve yetkin mezunlar yetiştirdiği ifade edildi.