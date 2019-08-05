Batman Üniversitesinden AYM'nin kararına ilişkin açıklama

Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, sözde 'Barış Bildirisi' olarak bilinen terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi kararının milleti üzdüğü açıklandı.



Batman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, sözde "Barış Bildirisi" olarak bilinen bildiriye imza atarak terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesinin aldığı kararın kendilerini derinden üzdüğü belirtildi. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar başta şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları olmak üzere canları pahasına hain terör örgütleri ile mücadele eden tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Hain terör örgütlerine karşı herhangi bir eleştiride bulunmaksızın terörle mücadele ettiği için Devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir. Batman Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA