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Batman Üniversitesinden kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteği

Batman Üniversitesi kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteğinde bulundu.

12.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:40
Batman Üniversitesinden kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteği
Batman Üniversitesi kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteğinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda günlük bir ton üretilen sıvı sabun İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına dağıtıldı.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde oluşturdukları sıvı sabun ve dezenfektan ünitesinde günde 1 ton sıvı sabun ve 2 ton dezenfektan üretme kapasitesinde olduğunu söyledi.
Valilik desteğiyle üretim yaptıklarını ifade eden Durmuş, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne 500'er kilogram sıvı sabun gönderdik. İhtiyaç olması halinde tekrar sabun verebilecek kapasitesindeyiz. Ayrıca ham madde temin edilmesi durumunda atölyemizde dezenfektan üretebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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