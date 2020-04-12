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Batman Üniversitesinden kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteği

Batman Üniversitesi kendi bünyesinde ürettiği sıvı sabunları kamu kuruluşlarına dağıttı.

12.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:13
Batman Üniversitesinden kamu kuruluşlarına sıvı sabun desteği
Batman Üniversitesi kendi bünyesinde ürettiği sıvı sabunları kamu kuruluşlarına dağıttı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda günlük bir ton üretilen sıvı sabun İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına dağıtıldı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturdukları sıvı sabun ve dezenfektan ünitesinde günde 1 ton sıvı sabun ve 2 ton dezenfektan üretildiğini söyledi. SODES kapsamında ve valilik desteğiyle üretim yaptıklarını ifade eden Rektör Durmuş, "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne 500'er kilogram sıvı sabun gönderdik. İhtiyaç olması halinde tekrar sabun verebilecek kapasitesindeyiz. Ayrıca ham madde temin edilmesi durumundayız. Günlük 1 ton sıvı sabun üretebiliyoruz ve bu tüm resmi kuruluşların ihtiyacını karşılayabiliyor. Günlük 2 ton dezenfektan üretebiliyoruz. 2 ton ile tüm resmi kuruluşların dezenfektan ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Bu nedenle hazırız, inşallah yaradanım bizleri böyle korkunç felaketlere sürüklemez ama biz tedbirimiz aldık bekliyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel
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