Batman Uyuşturucu Operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan 4 şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.<br><br>Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinden 23 adet ekstazy hap ve 360 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 4 şahsa TCK 188'den işlem başlatılırken şahısların gözaltına alındığı belirtildi. - BATMAN