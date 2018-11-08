08 Kasım 2018, 17:23

Batman Uyuşturucu Operasyonu

Batman Uyuşturucu Operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan 4 şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenerek durdurulan 4 şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinden 23 adet ekstazy hap ve 360 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 4 şahsa TCK 188'den işlem başlatılırken şahısların gözaltına alındığı belirtildi. - BATMAN Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Emniyet Müdürlüğü,Batman
08 Kasım 2018 Perşembe 17:23



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