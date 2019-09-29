Valilik, "O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'in Kürtçe türkü söylemesi engellendi" iddiasını yalanladı

Batman Valiliği, şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu, yapılan işlemin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmayan iş yerine faaliyetten men işleminden ibaret olduğu bildirildi.

VALİLİK: İDDİALAR ASILSIZDIR

O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylerken polis tarafından engellendiği iddialarıyla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem, alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir" denildi.

Dodan Özer

NE OLMUŞTU?

O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu Dodan Özer'in Batman'da bir kafede Kürtçe türkü söylerken polis müdahalesiyle karşılaştığı iddia edilmişti. Dodan Özer'in sahnede "Ey dilberê" parçasını söylerken bir polisin elinden mikrofonu aldığı ve "O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman'da da yasak Kürtçe söylemek" dediği ileri sürülmüştü.