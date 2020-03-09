Batman Valisi Hulusi Şahin, şehit annelerini ziyaret etti
Batman Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.
09.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:08
Batman Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.
Vali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2004 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan Mehmet Sait Cengiz'in annesi, 2005 yılında Batman'ın Gercüş ilçesinde şehit olan Güvenlik Korucusu Hüseyin Yalvaç'ın ailesi ve 2012 yılında Adıyaman'da askerlik görevini ifa ederken kaza sonucu gazi olan Lokman Özdaş'ı ziyaret etti.
Vali Şahin, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ümit Çiçek de eşlik etti.
Sason
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma derneği üyeleri, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.
1993 yılında PKK'terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Gürgin Yıldırım'ın annesi Cemile Yıldırım ile İdlip'te geçtiğimiz hafta şehit olan Cuma Bağatur'un üvey annesi Hilmiye Bağatur'u evlerinde ziyaret eden dernek üyeleri, ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Vali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2004 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan Mehmet Sait Cengiz'in annesi, 2005 yılında Batman'ın Gercüş ilçesinde şehit olan Güvenlik Korucusu Hüseyin Yalvaç'ın ailesi ve 2012 yılında Adıyaman'da askerlik görevini ifa ederken kaza sonucu gazi olan Lokman Özdaş'ı ziyaret etti.
Vali Şahin, şehit annelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyarete Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ümit Çiçek de eşlik etti.
Sason
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma derneği üyeleri, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.
1993 yılında PKK'terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Gürgin Yıldırım'ın annesi Cemile Yıldırım ile İdlip'te geçtiğimiz hafta şehit olan Cuma Bağatur'un üvey annesi Hilmiye Bağatur'u evlerinde ziyaret eden dernek üyeleri, ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Batman Valisi Hulusi Şahin, şehit annelerini ziyaret etti
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Batman, Güncel
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