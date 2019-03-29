Batman Valisi Şahin'den Emekli Güvenlik Korucuları ile Toplantı

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Batman Valisi Hulusi Şahin Sason ilçesinde emekli güvenlik korucuları ile toplantı yaptı.Sason Kapalı Spor Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şahin, Sason halkının vatanına ve bayrağına bağlı, birlik ve beraberliğe sahip çıkan kahraman insanlar olduğunu belirtti."İlçeye her geldiğimde evlerinizde ve iş yerlerinizde ay yıldızlı şanlı bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Her geldiğimde milletime olan inancım ve saygım tazeleniyor. Bunun sebebi sizlersiniz. Sizler memleketimizin kahraman evlatlarısınız." diyen Şahin, şunları kaydetti:"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın en zengin topraklarına sahibiz. Sadece bu toprakları korumuyoruz, tüm mazlumların da koruyucusuyuz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devletini ayakta tutarak, coğrafyadaki bütün mazlumların sığınacağı bir kale inşa etmiş durumdayız. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bu topraklarda güçlü olursak varlığımızı devam ettirebiliriz."