Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman Valisi Şahin, yalnız yaşayan kadının "muhabbet kuşu" talebini yerine getirdi

Batman Valisi Hulusi Şahin, yalnız yaşayan kadının muhabbet kuşu isteğini karşıladı.

08.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:58
Batman Valisi Hulusi Şahin, yalnız yaşayan kadının muhabbet kuşu isteğini karşıladı.
Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların başta alışveriş olmak üzere bir çok ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ayrıca ihtiyaç sahibi kişilerin ilginç taleplerini de yerine getiriyor.
Huzur Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Afife Özcan (50), Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yalnızlığını gidermek için muhabbet kuşu talep etti.
Durumu öğrenen Vali Şahin'in talimatıyla harekete geçen ekip, temin ettiği 2 muhabbet kuşunu kadına evinde teslim etti.
Özcan, 13 yıl önce ayrıldığı eşinin 2 çocuğuyla yurt dışına yerleştiğini, bu nedenle göremediği çocuklarını çok özlediğini söyledi.
Çocukları Fırat ve Büşra'nın isimlerini kendisine hediye edilen kuşlara vereceğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:
"Polisi aradım, onlar da başka bir numaraya yönlendirdi. Ekiplere kuş talebinde bulundum. Ekipler talebimi yerine getirip, bana muhabbet kuşlarını getirdiler. Kuşları görünce çok mutlu oldum. Allah'tan başka kimsem yok. 13 yıldır 2 çocuğumu göremiyorum. Kuşlara çocuklarımın ismini koyacağım. Her gün onlarla konuşup, dertleşeceğim." Batman Valisi Şahin, yalnız yaşayan kadının ’muhabbet kuşu’ talebini yerine getirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Huzur Mahallesi, Koronavirüs, Batman, Güncel

Haberin Videosu :

Batman Valisi Şahin, yalnız yaşayan kadının "muhabbet kuşu" talebini yerine getirdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Batman Valisi Şahin, yalnız yaşayan kadının 'muhabbet kuşu' talebini yerine getirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu! Salgında ölenler şehit mi? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu! Salgında ölenler şehit mi?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay’da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haberler
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
İmamoğlu, La Casa de Papel’in oyuncusu Helsinki’nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haberler
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:26: Kırıkkale'de 700 nüfuslu köy karantinada - Haber 11:26: Trakya'da "evde kal" çağrısına uyuluyor - Haber 11:25: Öykü Arin'in annesinden koronavirüs günlerinde ebeveynlere tavsiyeler - Haber 11:25: Keman virtüözünden balkonda muhteşem resital - Haber 11:25: Konyaaltı'nda vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı: Salgında ölenler hükmen şehittir - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber