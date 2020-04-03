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Batman Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor

Batman'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara gıda yardımında bulundu.

03.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:10
Batman Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllere dokunuyor
Batman 'da Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara gıda yardımında bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağının ardından Vali Hulusi Şahin başkanlığında oluşturulan Batman Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini anında karşılıyor.
Ekiplerin dağıttığı gıda kolisini alan 75 yaşındaki Hatice Ece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Peygamberin duası onunla olsun. O benim oğlumdur. evladımdır." dedi.
Halime Ekinci (90) ise yatalak olduğunu ve evde tek yaşadığını vurgulayarak, "Rabbim ülkemizi her türlü kazadan beladan ve tehlikeden korusun. Devletimizin yaptığı hizmetlerden razıyım, Allah devletimizden de razı olsun." ifadesini kullandı.
Remziye Gök, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni evimde ziyaret edip gıda yardımında bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.
Hamdiye Güneş (62) ise salgına rağmen devletin yaptığı yardımlarla büyüklüğünü gösterdiğini işaret ederek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnşallah bu virüs bir an önce ortadan kalkar." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel
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