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Batmanlı 4 kardeş kumbaralarındaki paralarını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Batman'da 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayla destek sundu.

01.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:40
Batmanlı 4 kardeş kumbaralarındaki paralarını
Batman 'da 4 kardeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayla destek sundu.
Belde Mahallesi'nde yaşayan Emircan (16), Mehmet (14), Muhammed (8) ve Elifnaz Gök (4), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki kampanyaya kumbarada biriktirdikleri parayla katılmaya karar verip, durumu baba Ercan Gök'e iletti.
Bunun üzerine kumbaralardan çıkan 200 lira baba Gök tarafından kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırıldı.
Emircan Gök, kardeşleriyle kampanyaya kumbarada biriktirdikleri parayla destek vermek istediklerini dile getirerek, "Kumbaralarımızda biriktirdiğimiz 200 lirayı bağışladık. Herkesi kendi bütçesi ölçüsünde kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. İnşallah hep birlikte bu zorlu sürecini atlatırız." dedi.
Baba Ercan Gök ise çocuklarının kendi isteğiyle kampanyaya bağışta bulunduğunu işaret ederek, "Kumbaradaki harçlıklarını bağışlamak istediklerini söylediler. Kendileriyle gurur duydum. Ben de buna ek olarak 6 SMS ile katkıda bulundum. Güçlü bir ülkeyiz ve inşallah bu salgının üstesinden hep beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel
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