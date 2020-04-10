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Batmanlı aktivistten 6 dilde "Evde kal" çağrısı

Batmanlı aktivist yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farklı dillerde "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

10.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:59
Batmanlı aktivist yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında farklı dillerde "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.
Batman'da yaşayan Fadıl Özdemir, Çince, İngilizce, Arapça, İtalyanca, Türkçe ve Kürtçe dillerinde yaptığı "Evde kal,güvende kal" çağrılarından oluşan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Özdemir, yaptığı açıklamada, "Evde kal" çağrılarına destek vermek amacıyla böyle videolar hazırladığını belirtti.
Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması önerisinde bulunan Özdemir, "Koronavirüs bitene kadar farklı dillerde çağrıda bulunmaya devam edeceğim. Çince, İngilizce, Arapça, İtalyanca, Türkçe ve Kürtçe çağrıları yineleyerek küresel tehdit olan virüse karşı insanları bilinçlendirip, hastalığı ciddiye almalarını istiyorum." ifadelerini kullandı. Batmanlı aktivistten 6 dilde ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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