Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Dünyanın en büyük tarım aletleri üreticisi ABD'li John Deere, 2005 yılında Türkiye'ye çok sayıda 1450 CWS ve 1450 WTS model biçerdöver sattı. Tanesi 120 bin euro olan biçerdöverler sorunlu çıktı. İlk haftadan itibaren arıza vermeye başlayan biçerdöverlerden 3 adet alan çiftçi Eşref Tarhan, firmaya karşı 2006 yılında hukuk savaşı başlattı. Tarhan'ın açtığı davada John Deere'nin sattığı biçerdöverlerin ayıplı olduğuna hükmedildi. Söz konusu karar, Yargıtay tarafından da onandı. Batmanlı çiftçi, verdiği hukuk mücadelesinden zaferle çıktı.

FİRMA "KULLANICI HATASI" DEDİ

Tarhan, 2005 yılında John Deere'den 4 traktör ve 3 biçerdöver aldı. Aldığı traktörlerden son derece memnun olan Tarhan, 120'şer bin euro vererek aldığı 3 biçerdöveri ise aldığına bin pişman oldu. İlk haftadan sürekli arıza veren biçerdöverler, çiftçiyi sürekli zora soktu. Verdiği arızalar nedeniyle hasat yapamayan ve sürekli tamir işleri ile uğraşan Tarhan, ekonomik olarak da zarar gördü. Firmanın Türkiye temsilcisiyle iletişime geçen Batmanlı çiftçi ayıplı olan bu aletleri iade etmek istedi. Ancak firma 3 yıllık garantisi olan aletleri iade almayı kabul etmedi ve söz konusu arızaların kullanıcı hatasından kaynaklandığını ileri sürdü. Bu gelişme üzerine hukuk mücadelesine başlayan Tarhan, dava açarak firmayı mahkemeye verdi.

RAPORLAR ÇİFTÇİYİ HAKLI ÇIKARTTI

İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada hakim, söz konusu arızalar nedeniyle bilir kişi raporu istedi. Batman Makina Mühendisleri Odası'ndan 3 mühendisten oluşan heyet, kullanılan malzemelerin yetersiz olduğunu ve makinaların ayıplı olduğunu belirtti. Şirketin itirazı üzerine, mahkeme bu sefer Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Makina Bölümü Başkanlığı'ndan oluşan heyetten rapor hazırlamasını istedi. Bu heyette makinaların yüzde 60 ayıplı olduğunu ve söz konusu arızaların kullanıcı hatasıyla ifade edilemeyeceğini belirtti.

John Deere avukatları bu rapora da "Bilimsel temelden uzaktır" diyerek itiraz etti. Mahkeme bu itirazı da kabul etti. Bu sefer İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki profesörlerden bir heyet oluşturuldu. İstanbul'da incelenen makinaların daha önceki raporlardaki gibi ayıplı olduğuna karar veren heyet, "Bu makinaların ayıplı olduğunu inkar etmek mühendislik bilgisini inkar etmektir." ibaresini rapora işledi.

22 BİN EUROLUK KISMI GERİ ALACAK

Bunun üzerine mahkeme davayı karara bağlayarak Eşref Tarhan'ı haklı buldu ve makinaların üretim hatası nedeniyle ayıplı olduğuna hükmetti. Yargıtay da mahkemenin verdiği kararı onadı. Açılan dava 22 bin euroluk kısmi bir dava olduğu için mahkeme, dünya devi John Deere'nin ayıplı olan 3 biçerdöveri iade almasına ve Batmanlı çiftçiye 22 bin euroluk ödemenin geri yapılmasına hükmetti. Tarhan, ödemeleri bitince 360 bin euro vererek aldığı biçerdöverleri iade edecek ve sadece 22 bin euro alacak.

"ÜLKEMİZİN MİLYONLARCA EUROSU ÇÖPE GİTMİŞTİR"

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Tarhan şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte gerek madden gerek maneviyeten büyük zararlar gördük. Biz John Deere'nin etik bir davranışta bulunacağına ayıplı malına sahip çıkacağına inanıyorduk. Ancak firma hiçbir sorumluluk almadı. ABD'de havayı kirlettiği için Volkswagen'e 15 milyar dolarlık ceza kesildi. Türkiye'de böyle bir olayda devreye girecek bir kurum yok mu? Bu tarihte Türkiye'ye tanesi 120 bin eurodan çok sayıda makine satıldı. Bu ürünlerin hepsi arızalı. Ancak çoğu çiftçi bu davaya cesaret edemedi. Bu makinaların ülkemize kaybı milyonlarca euro yapmaktadır. Yani ülkemizin milyonlarca eurosu çöpe gitmiştir.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ ÜLKEMİZ BİZE SAHİP ÇIKSIN"

John Dere bizim ülkemize ayıplı mal satamaz. Etik bit firma olsaydı bu raporlardan sonra sorumluluğu üstlenir, bu ayıplı makinaların hepsini toplaması gerekirdi. Biz vicdanen rahatız. Biz günah işlemedik. Paramız gidebilir ama biz istiyoruz ki ülkemiz bize sahip çıksın. 120 bin euro bir çiftçi için büyük paradır. Bu makinaları alan çoğu çiftçi iflas etmiştir. Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı nerededir. Neden biz üreticilere destek olunmamaktadır."