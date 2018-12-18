Batmanlı Kız Öğrenciler Avrupa Yolcusu

Batman
'ın Beşiri
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 24 kız öğrenci, Avrupa
'da staj yapacak. Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Öğrenci Hareketliliği kapsamında hazırlanan "Avrupa'ya staj köprüsü" projesi, hibe desteği almaya hak kazandı.
Çocuk gelişimi bölümünde eğitim gören 24 kız öğrenci bu sayede ilk defa yurt dışına çıkacak.
Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak
, öğrenci ve idarecileri okulda ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.
Proje sayesinde öğrencilerin yurt dışında staj yapma imkanı bulduklarını belirten okul müdürü Yavuz Akın, öğrencilerin 20 Ocak 2019'da gideceğini söyledi.
Öğrencilerin böylece yeterliliklerini de ölçmüş olacağını dile getiren Akın, "Avrupa kültürüyle ilgili kendilerini daha da geliştirerek, dilsel yeterliliklerini artırmayı da hedefliyoruz." dedi.
Batman,Beşiri,Avrupa
Kaynak: AA