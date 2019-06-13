Batmanlı öğrenciden görme engellilere nota öğreten piyano

Kaynak: AA

Batman'da özel bir okulda okuyan 7. sınıf öğrencisi Merve Argundoğan, görme engellilere özel piyano tasarladı.Bilgisayar dersinde robotik kodlama eğitimi alan Argundoğan, görme engellilerin notaları öğrenebilmesi amacıyla "Temel Nota Eğitiminde Kabartmalı ve Sesli Notalar Projesi"ni hazırladı.Argundoğan müzik öğretmeni Fahriye Deriner ile proje kapsamında ahşap platform üzerinde, Braille Alfabesi'ne çevrilmiş notaların bulunduğu özel bir piyano tasarlayarak, bu düzeneği ses sistemi ile tamamladı. Tasarlanan piyano ile eğitim alan 3 görme engelli öğrenci notaları öğrendi.Müzik öğretmeni Deriner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.Özellikle görme engellilere yönelik müzik alanında materyal eksikliği bulunduğunu ifade eden Deriner, "Onlara katkı sunmak için piyano şeklinde küçük bir düzenek yaptık. Öğrencimiz robotik kodlama eğitimi aldı. Piyanomuzun üzerine kabartmalı notalar yaptık. Projeyi daha da geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.Argundoğan da öğretmeninin desteğiyle hayata geçirdiği proje ile artık görme engellilerin rahatça enstrüman çalabileceğini belirtti.Sistem üzerinde Braille Alfabesi'ni kullandığını anlatan Argundoğan, "Bilgisayar dersinde aldığım kodlama eğitimiyle müziği birleştirdim. Görme engelli bir birey bu sayede çok daha rahat bir şekilde piyona çalabilir." diye konuştu.Aşık Veysel ve Beethoven de engelliydiAşık Veysel'in görme, Beethoven'ın işitme engelli olduğuna işaret eden Argundoğan, "Aşık Veysel görmemesine rağmen bağlama çalmayı öğrendi. Yine Beethoven küçük yaşta piyano çalmaya başladı. Amacım Beethoven ve Aşık Veysel gibi sanatçıların yetişmesine katkı sunmak." ifadelerini kullandı."Müzik alanında iyi bir materyale kavuşmuş olacağız"Sistemi deneyen yüzde 90 görme engelli Baver Elçi (22) proje ile notaları öğrendiğini söyleyerek, "Ben ve benim gibi görme engelli arkadaşlarım başta piyano olmak üzere birçok müzik aletini bu proje sayesinde rahatça çalabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Özkan Ertekin (19) de yüzde 85 görme engelli olduğunu, bu nedenle enstrüman çalamadığını belirterek, "Bu proje sayesinde ben ve benim gibi görme engelli arkadaşlarım istediğimiz enstrümanı çalabileceğiz. Müzik alanında iyi bir materyale kavuşmuş olacağız." dedi.