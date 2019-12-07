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Batmanlı şehit yakınları, Erzurum şehitlerini mezarları başında andı

Batman'dan Erzurum'a giden şehit yakınları, 53 yıl önce Dumlu'da yaşanan bir patlama sonucunda şehit olan 65 Mehmetçiğin anma törenine katıldı.

07.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:58Batmanlı şehit yakınları, Erzurum şehitlerini mezarları başında andı
'dan Erzurum'a giden şehit yakınları, 53 yıl önce 'da yaşanan bir patlama sonucunda şehit olan 65 Mehmetçiğin anma törenine katıldı.

Şehitlerin şehadetlerinin 53. yılında manevi huzurlarında bulunmak ve dualarla anmak için Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla Türkiye'nin birçok ilinden giden şehit yakınlarının katılımıyla Dumlu Şehitliğinde tören düzenlendi. Törende, Erzurum'un Dumlu beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığında, 7 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi. Batman'da toplanarak Erzurum'a giden şehit yakınları, duygulu anlar yaşadı.

Törende şehitler için dualar ettiklerini belirten Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, 247. Piyade Alay Komutanlığında, 7 Aralık 1966'da meydana gelen bir patlamada, 65 Mehmetçiğin şehit olduğunu söyledi. Çelik, "Faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğu ifade edildi. Hava sıcaklığının, sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü bir gecede meydana gelen patlama, vatani görevini yapan 65 Mehmetçik'e şehadet rütbesi kazandırırken, Dumlu ve yöresini ise 'şüheda mekanı' haline getirdi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabrı cemiller niyaz ediyorum" dedi. - BATMAN

Batman, Dumlu, Güncel

Kaynak: İHA

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