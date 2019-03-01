Battal İlgezdi'den İmar Eleştirisi: Bize Çıkarılmayan İmar Planlarını 1 Günde Çıkardılar

Kaynak: DHA

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi 31 Mart Yerel Seçim öncesi konuştu. "Benim üzerimde haciz yok, milleti kandırmayın" diyen İlgezdi, AK Parti'nin 1 günde çıkardığı imar planlarıyla ilgili "O planları ben ve arkadaşlarım çıkardı. 6 ay büyükşehirde bekledi. Önce iptal edildi, daha sonra seçim yatırımı olarak kendileri 1 günde çıkardılar" dedi.Ataşehir'de düzenlenen proje tanıtım lansmanında konuşan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı İlgezdi, "Siyaset ciddi iştir. Söylediğin her şey karşına çıkar. Ben 2009'da adayken bir gaf yaptım. 'Yeni Çamlıca'da tapu vereceğim' dedim ama veremedim. Hala o mahalleye giderken mahcubum" dedi."İMAR PLANLARINI BÜYÜKŞEHİRE VERDİK, 1,5 SENE GEÇTİ SES YOK"İlgezdi, o planların gidişatını ise şu sözlerle anlattı:"Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Yenisahra, Barbaros, Ferhatpaşa, Yeni Çamlıca Mahallelerimiz komple plansız ve imarsız. 'Planı bir bütün içinde yapalım ve sorunu kökten çözelim' dedim. 'Tamam' dediler. O zamanki İBB Başkanı Kadir Topbaş yanına İmar Daire Başkanını ve İmar Komisyon Başkanlarını çağırdı. Ben kendisinden para istemedim, kültür merkezi de yap demedim. Ben sadece kentin planlaması konusunda ricada bulundum. 'Çalışmayı siz yapın, bana getirin, ben de sorunu çözüp planlamayı yapayım' dedi. Ben de arkadaşlarımla beraber 6 aylık bir çalışma yaptık. 180 klasör dosyayı Topbaş ve ekibine teslim ettik. 5 ay geçti, 6 ay geçti, 1-1,5 sene geçti ses yok. Daha sonra önüme İçereköy'de bulunan halin planı geldi. 2,5 emsal planlarını çıkarmış. Benim çıkarmam gereken binlik planı da kendisi yapmış. Bize gönderdi. Kendisinden randevu talep ettim ve yapılan planın doru olmadığını söyledim. Maalesef bize 1 yıl randevu vermedi. 'Sayın Kadir Topbaş Ataşehir ambarı koydu hiçbir sorunu çözmüyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bak başkan ne diyor, sorunları çöz' dedi. Ancak yine hiçbir plan yapılmadı ve sorunlar bugünlere kadar geldi. 'Tapu sorununuzu, imarla ilgili sorununuzu çözeceğim' dedim ama maalesef göreve başladıktan sonra baktık ki öyle değil, yetkimiz yok. Yetkimizi nasıl kullanabileceğimizi düşündük ama iş yine plana dayandı. Yine Yeni Çamlıca, Ferhatpaşa ve diğer mahalleler aynı şekilde kaldı.""İMAR PLANLARIMIZ BÜYÜKŞEHİRDE BEKLEDİ VE İPTAL EDİLDİ"İmar planlarıyla ilgili "Artık iyi niyetli düşünmüyorum ve 'siyasi' diyorum" diyen İlgezdi, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Benim hazırladığım Yenisahra ve Barbaros planları bitti. 1/1000'lik ve 1/5000'lik planlar bizden geçti. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri onayladı. 6 ay büyükşehirde bekledi. Daha sonra iptal ettiler. Aynı planı ne hikmetse 1 günde çıkardılar. Demek ki plan hazırlandıktan 1 gün sonra çıkabiliyor. Öyle bedavacılık yok! Kimse gelip o planları ben yapıp çıkardım demesin. O planları ben ve arkadaşlarım çıkardı. Önce iptal edildi, daha sonra seçim yatırımı olarak kendileri 1 günde çıkardılar. Sayın Cumhurbaşkanına buradan teşekkür ediyorum. Talimatları büyükşehire versin. Planları zaten hazır. 30 günde çıksın. Seçime 30 gün var. Zaten her şeyimiz hazır.Sayın Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir'i 6 ayda planlayacağız. Bunun sözünü veriyorum size.""İÇERENKÖY HALİYLE İLGİLİ NİYE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"Halin taşınacağı söylenile yere kendi cep telefonuyla çeken İlgezdi, bu görüntüleri gösterdi. İlgezdi, "'İçerenköy halini taşıyacağız' diyorlar. Niye yalan söylüyorsunuz? Halin durumu ortada. Böyle seçim yatırımı yaprak halkı neden kandırıyorsun. Ben size sözünü veriyorum ki Ekrem İmamoğlu kazanınca 1 senede hali taşıyacağız" diye konuştu.Kendisinin en büyük projesinin kardeşlik ve sevgi projesi oluğunu söyleyen İlgezdi, "Türkiye'nin kardeşliğe ve barışa ihtiyacı var" dedi."DEVLETİN 1 LİRA YARDIMI YOK"Devletten destek almadıklarını söyleyen İlgezdi, "Ben ve arkadaşlarım bu kadarını yapabildik. Devletin 1 lira yardımı yok. Ben mahallelere gidiyorum, diğer ilçelere bakıyorum. Büyükşehir tabelasını görüyorum. Yol, kaldırım, kültür merkezleri yapıyor. Sonra da 'Biz yaptık' diye yutturuyorlar. Benimse borcum yok, öyle yutturmaya da gerek yok. Bende haciz de yok. Milleti kandırmayın" şeklinde konuştu.İlgezdi, "Yaptığımız iş ortada, hayal satmıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparak 20 yıl vadeyle, ayda 100 lira ödeyerek daireler sattık" dedi ve Emekevler Projesini örnek gösterdi.Program,İlgezdi'nin basın mensuplarının sorularını cevaplamasından sonra son buldu. - İstanbul