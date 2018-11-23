Battal İlgezdi'nin "Helikopter Pisti" Davası

23 Kasım 2018 Cuma 17:02



23 Kasım 2018 Cuma 17:02

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile 6 belediye çalışanının, belediyenin envanterinde helikopter olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı helikopter pisti yaptırarak ücretsiz olarak özel kullanıma sundukları iddiasıyla 2'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.Sanık Battal İlgezdi, savunmasında, "Henüz belediyenin bir helikopteri olmamakla birlikte koyduğumuz hedefler itibariyle olma ihtimali vardır diye böyle bir piste ihtiyaç hissettik. Esasında pist ülkeyi yönetenler tarafından da kullanılmaktadır. Pisti yaptığımız ve adı geçen gruba ecrimisil karşılığında verdiğimiz doğrudur. Bedeli alınmıştır. Esasen burayı adı geçen grup yapmıştır, ciddi masraf yapmıştır. Şu anda tasfiye edilmiş ve belediyenin bünyesine alınmıştır. Kesinlikle görevi kötüye kullanma kastı ve amacıyla hareket etmiş değilim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.Sanık Mehmet Ali Düzova da suç tarihinde belediyede mimar olarak çalıştığını kaydederek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Başkanımın söylediklerine katılıyorum. 2014 yılından itibaren yapı kontrol vekili olarak çalışmaya başladım. İddia konusu olaylar benim vekil olarak görev aldığım dönemden önce gerçekleşmiştir. Söz konusu alan yeşil alan olarak belirlendiğinden bizim müdürlüğün görev alanında kalmamaktaydı. Tahsis edildiği iddia edilen grup esasen burayı kullanmış değildir. Onun dışında devleti yöneten üst düzey görevliler kullanmıştır." iddiasında bulundu.Sanık Sadık Semih Kayhan ise belediyenin kuruluşundan bu yana teknik başkan yardımcısı olarak görev yaptığını ifade ederek, şunları anlattı:"30 yıldır belediyecilik yapıyorum, 1999 yılından sonra belediyelere bir genelge gönderildi. Afete karşı kriz merkezleri oluşturulması, helikopter pistlerinin oluşturulması gibi. Birçok belediye helikopter pisti oluşturdu. Orası ücretsiz olarak kullandırılmamıştır. Kimse biz bu alan özel olduğu için bu piste inemedik dememiştir. Kamunun olduğu gibi özeller de burayı kullanabiliyor. Burası bir firmaya özel olarak tahsis edilmiş bir yer değil. Tüm İstanbul'un kullanacağı şekilde bir alan oluşturuyoruz, hem de yargılanıyoruz. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum ancak hakkımızda bu dava açıldı."Söz verilen diğer sanıklar da, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında belediye envanterinde helikopter olmamasına rağmen Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi 249 pafta 3387 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yanındaki belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti (heliport) yaptırmak ve belediye encümeninin 7 Nisan 2011 tarihli kararıyla bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına bırakmak suçlamasıyla ihbarda bulunulduğu belirtildi.İddia üzerine mülkiye müfettişlerince inceleme yapıldığı ifade edilen iddianamede, 3 bin 350 metrekare yüzölçümlü park alanının 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren ilgili şirket tarafından helikopter pisti olarak kullanıldığı belirtilen iddianamede, alan içerisinde helikopter hangarı ve pist yönetimi amaçla 630 metrekare, depo amaçlı 100 metrekare alanlı kapalı alan kullanımının olduğu, kalan 2 bin 620 metrekarenin ise helikopter pisti olarak kullanıldığı ve yeşil alanın betonlaştırıldığı aktarıldı.İddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Ataşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda isale hattında kaldığı gerekçesiyle söz konusu yerdeki inşaatın kaldırılması, aksi takdirde bölgede oluşacak maddi ve manevi zararlar ile bölgede yaşanacak susuzluktan belediyenin sorumlu olacağını bildirdiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın da imar planında park alanı olan yerde İmar Kanunu'nun 3. maddesine aykırı olarak heliport inşasına müsaade edilmeyeceğinin bildirildiği kaydedildi.Kamu kullanımına kapatıp özel statüde kullanmışlarİddianamede, bu iddialara ilişkin bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, söz konusu alanın ilgili yürürlükteki planlarda kamuya ait park alanı olduğu, bu alanın 2 bin 620 metrekarelik kısmının açık helikopter alanı pisti olduğu, ayrıca 620 metrekare helikopter hangarı ve 100 metrekarede depo alanı olmak üzere toplam 730 metrekarelik kapalı alanın bulunduğu, deprem ve benzeri doğal afetlerde, olağanüstü durumlarda kullanılmak ve hibe edilmek üzere karar alınmasına rağmen özel statüde kullanımının olduğu ve hibe edilmediği, dolayısıyla kamu kullanımına kapatıldığı hususlarının tespit edildiği belirtildi.Bilirkişi raporuna göre, helikopter yapmak amaçlı karar alınırken Türk Sivil Havacılık Kanunu Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği'nin 21. maddesi kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı ve bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliği'nden kurum görüşlerinin alınmadığı, bu nedenle heliport izninin bulunmadığı vurgulandı.Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü'nün söz konusu alana olumsuz görüş verdiği aktarılan bilirkişi raporunda, bahse konu helikopter pistinin açık ve kapalı alan inşalarının tamamlanmış olduğu, kapalı alan yan cephesinde "Ataşehir Belediyesi Afet Kriz Merkezi Helikopter Pisti" yazmasına karşın çalışanlar ile yapılan şifahi görüşmelerde belediyeye ait herhangi bir çalışanın olmadığı, buna karşın Grubun personelin çalıştığının görüldüğü, söz konusu alanın bu şekilde özel kullanıma döndüğünün tespit edildiği belirtildi.İddianamede, bu kapsamda Battal İlgezdi, belediye başkan yardımcıları Gül Coşkun, Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışme, Yapı Kontrol Müdürleri Leyla Bölen ve Cenan Arslan ile Yapı Kontrol Müdür Vekili Mehmet Ali Düzova'nın "görevi kötüye kullanma" suçundan altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.