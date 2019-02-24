Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi

Ataşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Parkta hayvanlara mama veren İlgezdi, vatandaşlara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi. "Bu zorlu kış günlerinde dostlarımızı unutmayalım" diyen İlgezdi, "Sadece Ataşehirlilere değil, tüm İstanbullu hemşehrilerimize sesleniyorum. Onları sahipsiz bırakmayın" ifadelerini kullandı.