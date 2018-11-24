Battalgazi Belediyesi'nde 'Öğretmenler Günü' Etkinliği

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:00



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:00

Battalgazi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle program düzenlendi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekilen program, yoğun ilgi gördü.Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programa, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile emekli olan ve görevinde olan çok sayıda öğretmen katıldı.Programda ilk olarak söz alan Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle hazırlanan programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğretmen sadece öğrenci yetiştiren değil, bir noktaya getiren değil, aynı zamanda hayatın temellerini atan gelecek nesiller için yeni ufuklar çizen, vizyon belirleyen, hata yapmanın hile yapmaktan daha onurlu bir davranış olduğunu gösteren çok kutsal bir meslektir" şeklinde konuştu.Battalgazi Başkan vekili Zafer Kırçuval ise, öğretmenlerin bir bahar güneşi olduğunu ifade ederek, "Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Baharda güneş toprağa, havaya nasıl can verirse öğretmende bu topluma can verir. Sevgili öğretmenlerim bizler sizlerin eserleriyiz. Karanlıktan aydınlığa öğretmen sayesinde ulaşılmıştır. Vatan millet, bayrak aşkıyla yetişecek bir nesil öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır" dedi.Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran'da, tüm katılımcıların Öğretmenler gününü kutlayarak "Öğretmenlik mesleği ile alakalı, fazileti ve erdemi ile alakalı söylenecek o kadar çok şey var ki kısacık konuşmalara sığdırmak mümkün değil. Toplumda nesil yetiştirmek, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına öğretmenlerimizin yapmış oldukları fedakarlıklar, gayretler kesinlikle göz ardı edilemez ve yadırganamaz. Hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyoruz. Emekli olan Öğretmenlerimize bundan sonraki yaşamalarında aileleri ile birlikte sağlık, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerken, yeni başlayan genç öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz" diye konuştu.Programda söz alan öğretmenler de Battalgazi Belediyesine teşekkür ettiler. Program sonunda Öğretmenler onuruna verilen yemekten sonra emekli ve görev başında bulunan öğretmenlere Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler verildi. - MALATYA