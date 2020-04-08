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Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde temizlik ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıtımı yapıyor.

08.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:27
Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
Malatya 'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi ailelere, içerisinde temizlik ve temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıtımı yapıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı'nda hazırlanan yardım paketleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılıyor. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre ulaştırdığı yardım kolilerinin dağıtımına ise ilçedeki kırsal mahallelerden başlandı. Yardım kolilerinin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dünya ve ülkemiz büyük bir sınavdan geçiyor. Ülkemiz, 11 Mart'tan itibaren korona virüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığımızın kontrolünde Valiliğimizde bir dizi tedbirler alındı. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dışarı çıkma kısıtlaması getirildi. Bunların dışında kalan vatandaşlarımızın da kontrollü bir şekilde dışarıya çıkması lazım. Dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve mağduriyetlerini karşılayabilmek için Belediyemizin Hayır Çarşısında gıda ve temizlik malzemelerini koli yaparak, muhtarlarımızla birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak biz de taşın altına elimizi koyduk. Yardım kolilerimizin içinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediyesi olarak virüs salgını ortadan kalkıncaya kadar yardımları sürdüreceklerini bildiren Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak inşallah önceden olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımızın belirtmiş olduğu kurallara kesinlikle uyalım. Salgına yakalanan insanlarımız şuan hastanelerde karantina altındalar. Bizlerde vatandaş olarak gerekli tedbirleri aldığımız zaman bu hastalığın yayılmasını kısa sürede en aza indirip kurtulmaya çalışacağız. Vatandaşlarımıza diyoruz ki; 'Evde Hayat Var' evde kalın. Biz sizler için sokaktayız. Bu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel
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