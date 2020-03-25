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Battalgazi Belediyesi'nden maaşlara 250 TL ilave

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs (Covid-19) salgına karşı 7 gün 24 saat esasına göre bünyesinde çalışan temizlik işleri personellerinin maaşlarına '250' TL zam yapacağını duyurdu.

25.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:46
Battalgazi Belediyesi'nden maaşlara 250 TL ilave
Malatya 'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüs (Covid-19) salgına karşı 7 gün 24 saat esasına göre bünyesinde çalışan temizlik işleri personellerinin maaşlarına '250' TL zam yapacağını duyurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Battalgazi ilçesinde temizlik işleri personeline teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gecenin bu saatinde Battalgazi'mizin sokaklarından bir tanesinde temizleme ve dezenfekte çalışması yapan temizlik işleri personelimizi taltif etmek, onlara kolaylıklar dilemek için şuan beraberiz. Biz, Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetleri ibadet aşkıyla gerçekleştiriyoruz. İşte yapmış olduğumuz bu hizmetlerden bir tanesi de temizlik hizmeti. Ülkemizin şu anki konumu salgın bir korona hastalığıyla yüz yüze. Bu virüsün bulaşmamasını sağlayan önemli etkenlerden biri hijyendir. Bizde Battalgazi Belediyesi olarak bu hijyeni sağlamak adına sahada devam ettiriyoruz. Bugün Pazar yerlerimizi arkadaşlarımız gezdiler. Pazarcı esnafımıza özellikle hijyen açısından nasıl davranılması gerektiği hususunda bilgilendirildi. Satılan meyvelere ve sebzelere çıplak elle dokunulmaması ve müşterilere bu ürünleri seçtirmeden kendileri takmış oldukları eldivenle vermeleri pazarcı esnaflarımıza tek tek iletildi. Bu hijyeni koruyarak bu hastalığı hep birlikte bertaraf edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak temizlik ve dezenfekte çalışmaları alanında beklide Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmayı Battalgazi'mizde gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Diğer birimlerdeki arkadaşlarımız şuan hükumet genelgesi ile ihtiyaca göre veya ihtiyaç oranında dinlendirilirken, temizlik hizmetlerindeki arkadaşlarımız yapmış oldukları hizmetleri aksatmadan 7/24 devam ettiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Personellerimizin maaşlarına 250 TL ilave edilecek"

Temizlik işleri personellerine müjde veren Başkan Güder, "Diğer birimlerde bulunan personellerimiz kısmı yada nöbetleşe çalışırken, temizlik personelimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Personellerimiz birkaç gün sonra maaşlarını alacaklar. Yapmış oldukları çalışmalarına karşılık gelmez ama temizlik işleri personellerimizin aylıklarına ilaveten 250 TL ekstradan ödeme yapacağız. Emeklerinin karşılığı değil ama onların yanında olduğumu göstermek istedik. Birde Battalgazili hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum; Biz sokakta sizlerin sağlığınızı sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerde kendi sağlığınız ve bizim sağlığımız için evinizde kalmanızı istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

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