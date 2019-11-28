Haberler » Güncel » Battalgazi Belediyesinden 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi - Haber

Battalgazi Belediyesinden 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi

Malatya Battalgazi Belediyesi, 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzme öğretecek.

28.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:38Battalgazi Belediyesinden 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi
Malatya Battalgazi Belediyesi, 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzme öğretecek.

Battalgazi Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir sosyal sorumluluk projesi ile ilçede eğitim veren ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde ücretsiz yüzme eğitimi verecek. Alanında uzman 4 erkek ve 3 bayan yüzme antrenörleri nezaretinde bir aylık yüzme eğitimi alacak olan öğrenciler, hem eğitimlerinden geri kalmayacak hem de yüzme öğrenecek.

Projenin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz. Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımıza erken yaşta öğretmek" dedi. Projenin hayata geçmesiyle birçok öğrencinin yüzme öğreneceğini belirten Başkan Güder, "Bilindiği üzere Battalgazi Belediyemizin Çöşnük'te Sosyal Yaşam Merkezi bulunuyor. Belediye olarak Sosyal Yaşam Merkezinde Aralık ayı itibarıyla bir proje başlatıyoruz. Battalgazi ilçesinde eğitim veren ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerimize, ücretsiz yüzme eğitimi vereceğiz. Uzman antrenörler nezaretinde çocuklarımıza bir aylık bir eğitim verecek. Haftanın 4 günü verilecek eğitimlerle çocuklarımız yüzmeyi tam anlamıyla öğrenecektir. Yüzme sporu, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Özgüvenini getirir. Yüzme kursları sayesinde öğrencilerin yaz tatillerinde keyifli zaman geçiriyor. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor faaliyetlerinden yararlanmasını amaçlıyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve onlar için yapılan her projeyi bizler çok önemsiyoruz. Bu projedeki amacımız ise yüzmeyi çocuklarımız erken yaşta öğretmek. Binlerce öğrencimiz bu projeden faydalanacak" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, Fenerbahçe gündemine dair açıklamalar yaptı
17:54 İtalya'da Nazi partisi kurmak isteyen aşırı sağcı oluşuma operasyon
17:53 BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (4) (aktüel)
17:53 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İSEDAK 35'in kapanışında konuştu
17:53 2019 Wolfteam Türkiye Kupası Finali 30 Kasım'da
17:52 Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
15:36 Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
08:41 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak
28.11.2019 17:56:52