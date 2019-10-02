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Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

02.10.2019 12:14Battalgazi Belediyespor 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde Mücadele eden Battalgazi Belediyespor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırmızı beyazlı kulüp Pötürge Belediyespor'dan Erdem İsotçu ile Yusuf Pelen, Arguvan Belediyespor'dan Kenan Dönmez ile Muhammet Akarsu, Darendespor'dan Eren Dönmez ve Malatya Yeşilyurtspor'dan Abdullah Yalçın ile resmi sözleşme imzaladı.

6 futbolcu için Battalgazi Belediyesi'nde imza töreni gerçekleştirilirken, törende kulüp başkanı Hacı Ali Tankız hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Tankız, amaçlarının Battalgazi'ye yakışır bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
BATTALGAZİLİ:kaçmakla bu işler olmaz
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