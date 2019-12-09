Haberler » Güncel » Battalgazi Belediyespor, gözünü liderliğe dikti - Haber

Battalgazi Belediyespor, gözünü liderliğe dikti

Malatya 1.Amatör Ligi B grubu 3.hafta heyecanı sona erdi.

09.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:51Battalgazi Belediyespor, gözünü liderliğe dikti
1.Amatör Ligi B grubu 3.hafta heyecanı sona erdi. Sahasında Ataköyspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Belediyespor, puanını 7'e yükseltti ve gözünü liderliğe dikti.

Grubunda namaglup 3 takımdan birisi olan Battalgazi Belediyespor, ligde en fazla gol atan ikinci takım olmayı da başardı. Malatya 1.Amatör Ligi B grubunda lider Arapgirspor bir basamak gerisinde yer alan kırmızı siyahlılar, ligin 4.haftasında 1966 Malatya Gençlikspor'a konuk olacak.

Ataköyspor ile oynanan bu zorlu doksan dakikayı Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'de takip etti. Alınan galibiyet sonrası futbolcuları tek tek tebrik eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, futbolculardan sezon sonunda şampiyonluk sözü aldı.

Maç sonunda kısa bir açıklama yapan Battalgazi Belediyespor yönetim kurulu üyesi Mehmet Özkan, "Öncelikle bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimizi iletiyorum. Sezon öncesi Kulüp Başkanımız Hacı Ali Tankız ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdik. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Ligin geride kalan 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Liderin bir basamak gerisindeyiz. İlerleyen haftalarda inşallah liderlik koltuğunda biz oluruz. Teknik ekip ve futbolcu kardeşlerimize geride kalan 3.haftada ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyoruz. Ligde namağlup yolumuza doludizgin devam ediyoruz. Sezon sonunda da inşallah şampiyon olacağız" dedi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:03 Türkiye'nin en çekici işverenleri 2020 araştırması başladı - Haber
14:02 Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NİĞDE - Haber
14:02 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Haber
13:57 Nebiler ve Yalınlı mahallelerine imar müjdesi - Haber
13:57 Topaloğlu: Kemer'de 'Ben paramı veririm, işimi görürüm' işi bitti, buna herkes inandı" - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:03:58