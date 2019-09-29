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Battalgazi'de asfalt çalışması

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesince Hasırcılar Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

29.09.2019 15:40Battalgazi'de asfalt çalışması
Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesince Hasırcılar Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente 12 kilometre mesafedeki Hasırcılar Mahallesi'nin 10 sokağında asfalt serimi tamamlandı.
Altyapı çalışmalarının ardından mahalle yollarının bozulması dolayısıyla zor günler geçiren Hasırcılar Mahallesi'ne, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 25 bin 500 metrekarelik sıcak asfalt serimi yapıldı.
Ekipler, Bayrak, Huzur, Değirmen, PTT 1 ve 2, Güleç, Çeşme, Okul, Sağlık Ocağı ve Gül Sokak'ta çalışmasını tamamlarken, vatandaşlar memnuniyetini belirtti.

Hasırcılar, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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