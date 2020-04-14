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Battalgazi'de hijyen denetimlerini arttırıldı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, halkın sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçede bulunan fırın ve unlu mamuller satış noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.

14.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:42
Battalgazi'de hijyen denetimlerini arttırıldı
Yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbirlerini artıran Malatya 'nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, halkın sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçede bulunan fırın ve unlu mamuller satış noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan fırın ve unlu mamuller satan işyerlerinde korona virüs salgınına karşı denetim gerçekleştirdi. Kontrolü yapılan 70 iş yerinde hijyen, maske ve eldiven kullanımı, dezenfektan bulundurma zorunluluğu, gramaj kontrolü, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 3 işletme hakkında ise cezai işlem uygulandı.

"Denetimler titizlikle devam edecek"

Sağlıklı ve hijyen koşullarda verilen hizmetin önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekmek fırınlarına yönelik denetimlerin devam edileceğini kaydetti.

Başkan Güder, "Korona virüs ile mücadele kapsamında Battalgazi Belediye olarak tüm imkanları seferber ettik. Geçmişte olduğu gibi bugünde toplum ve insan sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçemizde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamuller satış noktalarında hijyen ve temizlik denetimleri gerçekleştirdi. Belediye olarak amacımız; fırıncılarımızın hijyenik ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamaktır. Vatandaşımız sofrasına gelen ekmeği gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Yapılan denetimler sonunda kurallara uyan esnaflarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Battalgazi Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmalarımızı kararlılıkla ve büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Zabıta, Güncel
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