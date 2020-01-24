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Battalgazi Devlet Hastanesi 2021'de tamamlanacak

Malatya'da inşaatı devam eden Battalgazi Devlet Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak.

24.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:33Battalgazi Devlet Hastanesi 2021'de tamamlanacak
'da inşaatı devam eden Devlet Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaat alanında inceleme yaptı.

Beraberinde, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Muhammed Yalçın ve sahada görev yapan inşaat yetkilileri ile incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eski Devlet Hastanesi bahçesinde 20 Mart 2019 tarihinde törenle temeli atılan Battalgazi Devlet Hastanesinin önümüzdeki yıl sonuna doğru tamamlanması planlandı.

Şehrin doğu tarafında Devlet Hastanesi olmaması ve batısında şeker arazisinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yükünün azaltılması için Battalgazi Devlet Hastanesinin zamanında tamamlanması istendi. - MALATYA

Devlet Hastanesi, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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