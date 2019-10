Battalgazi'nin torunları Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istiyor

Anadolu'nun halk efsanelerinden olan Battalgazi 'nin diyarı Malatya 'da vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.Battalgazi ilçesinden gelen bir grup genç, Malatya'da bulunan askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek teröre tepki gösteren gençler, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için harekatın gerekliliğine dikkat çekerek, operasyonda görev almak istediklerini kaydetti.Gençler adına basın açıklaması yapan Fırat Soylu, "Bugün askerlik şubesinin önüne geldik. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için geldik. Devletimizin ve askerimizin yanındayız. Her Türk asker doğar. Devletimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gönüllü olarak askere gitmek istiyorum" dedi.Kürtlerden tam destekKürt olduğunu belirten Aziz Öztürk de Kürtçe ve Türkçe yaptığı konuşmada, harekata katılmak istediğini vurguladı. Aziz Öztürk, "Malatya Askerlik Şubesinin önünde toplandık. Asker olmak istiyoruz. Vatanımız için, namusumuz için, bayrağımız, Kürt kardeşlerimiz için, Türk kardeşlerimiz için, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır Burada başvurumuzu yapıyoruz. Gönüllü askerlik için hazırız. Malatya hazır, Battalgazi hazır, Türkiye hazırdır" şeklinde konuştu.Nedim Ulubaba da, "Battalgazi'nin torunları olarak, sınırda görev yapan askerlerimizin yanındayız. Her zaman bizi yanlarında bilsinler. Askere gidecek binlerce gencimiz var. Biz de gönüllü olarak askere gitmek için askerlik şubesine başvurumuzu yapıyoruz. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız" diye konuştu.Asker selamı veren gençler, başvurularını yapmak üzere askerlik şubesine girdi - MALATYA