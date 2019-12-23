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Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası

ADANA'da, yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan Suriyeli Mustafa el Recep'in, çalıştığı fabrikada kendisini astığı öne sürüldü.

23.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:21 Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası

ADANA'da, yol kenarında, üzeri battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan Suriyeli Mustafa el Recep'in, çalıştığı fabrikada kendisini astığı öne sürüldü. Başlarının belaya gireceğini düşünerek, cesedi yol kenarına bırakıp, battaniye örttükleri iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Tapantepe mevkisindeki portakal bahçesinin kenarında, 17 'ta, üzeri battaniyeyle örtülü ceset bulundu. Cansız bedeni görenlerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, boynunda ip izi olduğu görülen cansız bedenin, Suriye uyruklu Mustafa el Recep'e ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, bölgedeki yaklaşık 2 bin plaka tanıma sistemi (PTS) ve mobese görüntüsünü izledi. Kayıtlardan, cesedin, 4 kişi tarafından araçla getirilip, yol kenarına bırakıldığı saptandı. Araçla Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nden kente giriş yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, bölgede bulunan plastik fabrikasının çalışanları olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yeri sahibi Sekan M. (34) ile çalışanlar İsa K. (34), Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ.'yi (44) gözaltına aldı.

FABRİKADA TAVANA ASILI BULMUŞLAR

Emniyete getirilen şüpheliler, sorgularında, Mustafa el Recep'i öldürmediklerini, 15 Aralık Pazar günü fabrikaya geldiklerinde tavana asılı cansız bedenini bulduklarını öne sürdü. Şüpheliler, patron ve diğer çalışanlarla konuştuklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceği düşüncesiyle Recep'in cesedini yol kenarına bıraktıklarını söyledi. 

Mustafa el Recep'in 2 hafta önce çalışmaya başladığını, kalacak yeri olmadığı için fabrikada yattığını söyleyen Savaş İ., cesedini bıraktıktan sonra battaniye örttüklerini kaydetti. 

Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden Sekan M. ve Savaş İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsa K. ile Esat E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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