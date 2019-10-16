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Battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan Atatürk Bulvarı üzerine battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu.

16.10.2019 16:36Battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim öncesi vaatleri arasında bulunan Atatürk Bulvarı üzerine battı-çıktı projesi için ilk kepçe vuruldu.

Başkan Kılınç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, nüfusu hızla artan Adıyaman için oldukça önemli sayılan bir projenin daha hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Kılınç, "AK Parti hükumeti ile birçok önemli yatırımı alan Adıyaman'ımızda büyük bir projenin daha ilk kepçesi vuruldu. Adıyaman trafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşündüğümüz battı-çıktı çalışmaları Altınşehir mevkii Adıyaman Üniversitesi önünde başladı. Bu projenin böyle önemli bir aşamaya gelmesinde katkısı olan başta bakanlık yetkililerimiz ve Adıyaman milletvekillerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Battı-çıktı çalışması için yapılacak kazı işlemleri sırasında Adıyaman Belediyesi olarak kendilerinin kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hattı döşeme çalışması yapacaklarını da vurgulayan Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'ı hak ettiği yere getireceklerini yineledi. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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