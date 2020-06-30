Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
30.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24
Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi'nde bulunarak jandarmaya teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları dün havadan ve gölde gün boyu sürdürüldü. Olaydan sağ kurtulan Medeni Akbaş'ın güvenlik güçlerinin nezaretinde dün katıldığı arama tarama çalışmaları sonuç vermeyince ara verilmişti.

Sabah saatlerinde bölgede ekipler yeniden hava destekli arama tarama çalışmalarına başladı. Sabah saatlerinde Medeni Akbaş yeniden bölgeye getirilerek yer tespiti için arama tarama çalışmalarına katıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Yapılan ihbar sonrası Van Gölü'nün tamamında İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak ekipler tarafından havadan ve gölden arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığından da bir ekip katıldı. Gönderilen ekip su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) çalışma yürütüyor" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Van Gölü, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Haber
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