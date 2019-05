Battle For The Galaxy, Bonus Paketiyle Birlikte Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz

Kaynak: WebTekno

AMT Games tarafından geliştirilen Battle for the Galaxy, 13 Mayıs tarihinde yayınlanmış taze, eğlenceli ve 14 Haziran'dan önce kütüphanenize eklemeniz halinde tamamen ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz eğlenceli bir MMO strateji oyunu.Battle for the Galaxy'de adından da anlayabileceğiniz gibi Dünya'da değil uzay boşluğundasınız. Diğer oyuncularla amansız bir mücadeleye gireceğiniz oyunda kaynak elde etmek ve onları korumak için savaşacaksınız.Üstelik Battle for the Galaxy tek başına değil, Ice Bastion Pack adlı paketi ile birlikte ücretsiz. Bu pakete tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için ilk olarak buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına gitmeli ve oyunu oyna butonuna basarak oyunu kütüphanenize eklemeli, daha sonra ise buraya tıklayarak Ice Bastion Pack'i almalısınız.