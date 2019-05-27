Battlefield 5, İlk Ücretsiz Haritasını Bu Hafta Yayınlayacak

Mercury haritası, tarihi 1941 Girit Savaşı'nı temel alan bir harita. 30 Mayıs Perşembe günü yapılacak ücretsiz bir güncellemeyle yeni haritanın Battlefield 5'e gelmesi bekleniyor.
Mercury haritası, Battlefield 5'in piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra birkaç kez resmi olmayan kaynaklar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bugün yayınlanan resmi fragmanda, bize Akdeniz
'den ilham alınan çarpıcı görsellere ilk bakış imkânı veriliyor.
Harita, Yunanistan
'ın Girit adasının kıyısında yer alıyor ve Battlefield 5'te nadir görülen asimetrik bir oyun tarzı sunuyor. İngiliz kuvvetlerinin tanklarına, Almanların ise gökyüzündeki güçlerine güveneceği bir savaş bizleri bekliyor.
Teknoloji
Kaynak: WebTekno