Battlefield 5'in Battle Royal Modu İçin İlk Fragman Yayınlandı

Electronic Arts
ve DICE, Battlefield 5'in battle royal modu olan Firestorm (Ateş fırtınası) için resmi fragmanı yayınladı. 25 Mart itibarıyla oyuncularla buluşacak olan Firestorm, Battlefield serisi için yeni bir nefes olmayı amaçlıyor.
Firestorm, bir battle royal dünyanın hayatta kalma mücadelesini Battlefield'ın gerçek savaş atmosferine taşıyor. Oyunda pek çok efsanevi silah ve savaş aracı bulunurken, ilk kez tonlarca ağırlığa sahip olan tankları battle royalin ortasında göreceğiz.
Firestorm, üç farklı oyun moduna sahip olacak; tekli, ikili ve takım. Maçlar maksimum 64 oyuncudan oluşacak ve amaç, tüm battle royal oyunlarında olduğu gibi son kalan oyuncu ya da takım olmak olacak.
Electronic Arts, Teknoloji
Kaynak: WebTekno